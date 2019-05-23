SWISS предлагает пассажирам бесплатный трансфер

Четверг, 23 Май 2019 Мир Мир

SWISS предлагает пассажирам бесплатный трансфер

Пассажиры SWISS теперь могут воспользоваться специальным предложением авиакомпании: трансфером от дома или отеля во французской части Швейцарии и до аэропорта Женевы.

Трансфер доступен в режиме 24/7, пишет euromag.ru.

Swiss International Air Lines, также известная, как SWISS, — крупнейшая авиакомпания Швейцарии, выполняющая регулярные рейсы в европейские страны, Северную и Южную Америку, Африку и Азию. Член глобального авиационного альянса пассажирских перевозок Star Alliance.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья