SWISS предлагает пассажирам бесплатный трансфер
Пассажиры SWISS теперь могут воспользоваться специальным предложением авиакомпании: трансфером от дома или отеля во французской части Швейцарии и до аэропорта Женевы.
Трансфер доступен в режиме 24/7, пишет euromag.ru.
Swiss International Air Lines, также известная, как SWISS, — крупнейшая авиакомпания Швейцарии, выполняющая регулярные рейсы в европейские страны, Северную и Южную Америку, Африку и Азию. Член глобального авиационного альянса пассажирских перевозок Star Alliance.