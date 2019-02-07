Сын голливудской актрисы вышел на публику в женской одежде

Четверг, 07 Февраль 2019 Мир Мир

Сын голливудской актрисы вышел на публику в женской одежде

Сын голливудской актрисы Наоми Уоттс Сэмюэль Кай появился на публике в сарафане. 

Папарацци сфотографировали 10-летнего мальчика вместе с матерью в Нью-Йорке в среду, 6 февраля. На нем была рубашка с пышными рукавами и цветочным принтом, клетчатый сарафан и розовые кроссовки, а его длинные волосы были собраны в хвост. Сама Уоттс несла в руках нежно-розовую куртку сына.

Наоми Уоттс — британская киноактриса и продюсер. Широкую известность ей принесла роль Рэйчел Келлер в фильме ужасов «Звонок» в 2002 году. Годом позже она была номинирована на премию «Оскар» и Премию Гильдии киноактеров США в категории «Лучшая женская роль» за роль Кристины Пек в фильме «21 грамм». Актриса также сыграла в фильмах «Взломщики сердец», «Кинг-Конг» и «Игра без правил».

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