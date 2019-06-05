Сын голливудской актрисы вышел на улицу в образе девочки

Среда, 05 Июнь 2019 Мир Мир

Сын голливудской актрисы вышел на улицу в образе девочки

Сына голливудской актрисы Наоми Уоттс Сэмюэля Кайя сфотографировали в образе девочки на улицах Нью-Йорка.

Снимок опубликовал фотограф Майкл Стюарт в своем Instagram-аккаунте во вторник, 4 июня.

На фото 10-летний Сэмюэль идет за руку с матерью в сиреневой футболке с ярко-розовой надписью, коротких джинсовых шортах и черных кроссовках, а его волосы собраны в хвост на затылке.

Папарацци не первый раз снимают сына актрисы в девичьей одежде. В феврале Сэмюэль Кай появился на публике в розовой рубашке с цветочным принтом, клетчатом сарафане и розовых кроссовках.

Наоми Уоттс — британская киноактриса и продюсер. Широкую известность ей принесла роль Рэйчел Келлер в фильме ужасов «Звонок» 2002 года. Годом позже она была номинирована на премию «Оскар» и премию Гильдии киноактеров США в категории «Лучшая женская роль» за роль Кристины Пек в фильме «21 грамм».

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