Сын миллионера пристрастился к наркотикам и 21 год прожил на улице

Среда, 04 Декабрь 2019 Мир Мир

Сын миллионера пристрастился к наркотикам и 21 год прожил на улице

Сын миллионера из английского города Труро, графство Корнуолл, оказался на улице из-за своего пристрастия к наркотикам и бродяжничал 21 год.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Райан Стаффьер (Ryan Staffiere) происходил из богатой семьи и в детстве посещал частную школу. Но с 11 лет он начал употреблять марихуану, потом пробовал другие наркотические вещества и к 20 годам стал героинозависимым. Родители пытались бороться с пристрастием сына, но после безуспешного лечения выставили Стаффьера на улицу.

У британца 93 судимости, недавно он в состоянии алкогольного опьянения залез в полицейскую машину и попросил сотрудников правоохранительных органов подвезти его домой.

Стаффьер признался, что «со временем просто привык спать на улице». Он признал, что худшее в бытности бездомным — намокать под дождем и не иметь места, куда можно было бы пойти, чтобы высохнуть и согреться. Время от времени британец пытается помириться с родней, однако на прошлое Рождество его выгнали из дома матери, когда в ходе праздника он выпил бутылку водки, текилы и бренди.

У мужчины есть десятилетняя дочь, с которой он не общается. Мать девочки умерла от передозировки наркотиками, и теперь ребенок живет с его семьей за пределами графства Корнуолл.

Ради того, чтобы жить с дочерью, Стаффьер решил с Рождества пройти программу реабилитации, это будет его третья попытка побороть зависимость. Сейчас он живет в гостинице. «Я хочу найти небольшую квартиру, завести собаку и научиться водить машину. Я хочу найти работу», — подчеркнул он.

После прохождения реабилитации Стаффьер хочет помогать бездомным, и сделать это своей профессией.

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