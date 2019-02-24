Сын обнаружил письмо покойного отца на старом компьютере

Об этом сообщает информационный портал UPI.

Профессор юридической школы Джон Пфафф (John Pfaff) разбирал вещи на родительском чердаке и обнаружил старый компьютер модели Apple IIe. Мужчина решил запустить аппарат, «пролежавший на чердаке несколько десятилетий».

Компьютер находился в абсолютно рабочем состоянии. Американец пришел в восторг, когда увидел на экране предложение продолжить сохраненную когда-то видеоигру под названием Adventureland.

Пфафф просмотрел все имеющиеся дискеты, датированные 1983 годом, и наткнулся на письмо, написанное его отцом. «Только что нашел послание, которое папа напечатал мне в 1986 году, когда мне было 11 лет и я отдыхал в летнем лагере», — рассказал американец в Twitter-аккаунте.

По словам мужчины, отец умер около года назад. Пфафф признался, что «наткнуться на что-то обыденное от папы», оказалось очень ценным для него.