Сын Шумахера официально стал гонщиком "Феррари"

19-летний Мик в прошлом сезоне досрочно стал чемпионом в категории "Формула-3", а в грядущем автогонщик будет выступать в "Формуле-2".

"Я в восторге от того, что стал частью команды "Феррари". Сделаю все, чтобы осуществить свою мечту - попасть в "Формулу-1". "Феррари" занимает большое место в моем сердце, а также в нашей семье", - написал Мик в Twitter.

Также немец выложил официальное письмо, в котором сообщается о его присоединении к команде "Феррари", пишет newsru.com.

Михаэль Шумахер (отец Мика) провел 19 сезонов в "Формуле-1", в 308 стартах он 155 раз поднимался на подиум. Он стал чемпионом "Формулы-1" семь раз, что является абсолютным рекордом. Также он владеет рекордом по количеству побед на этапах Гран-при - 91.