Сын Шумахера официально стал гонщиком "Феррари"

Понедельник, 21 Январь 2019 Мир Мир

Сын Шумахера официально стал гонщиком

Немецкий гонщик Мик Шумахер официально присоединился к академии "Феррари".

19-летний Мик в прошлом сезоне досрочно стал чемпионом в категории "Формула-3", а в грядущем автогонщик будет выступать в "Формуле-2".

"Я в восторге от того, что стал частью команды "Феррари". Сделаю все, чтобы осуществить свою мечту - попасть в "Формулу-1". "Феррари" занимает большое место в моем сердце, а также в нашей семье", - написал Мик в Twitter.

Также немец выложил официальное письмо, в котором сообщается о его присоединении к команде "Феррари", пишет newsru.com.

Михаэль Шумахер (отец Мика) провел 19 сезонов в "Формуле-1", в 308 стартах он 155 раз поднимался на подиум. Он стал чемпионом "Формулы-1" семь раз, что является абсолютным рекордом. Также он владеет рекордом по количеству побед на этапах Гран-при - 91.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья