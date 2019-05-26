Сыр с микробами с кожи знаменитостей создали в Лондоне

Дело в том, что этот сыр сделан с помощью бактерий, взятых с тел знаменитых людей.

Проект выращивания сыра из человеческих бактерий называется Selfmade. Его придумали исследователь запаха Сиссель Толаас и биолог Кристина Агапакис. Их вдохновило, что бактерии, которые используют при выращивании сыра, похожи на некоторые микроорганизмы на теле человека.

Микроорганизмы для создания пяти видов сыров взяли с кожи подмышек, пальцев ног, пупка и ноздрей известных британцев, сообщает euromag.ru.

В эксперименте участвовали музыкант Алекс Джеймс, из микробов которого вырастили британский чеширский сыр, шеф-повар Хестон Блюменталь (сыр конте), рэпер Professor Green (итальянская моцарелла), бывшая модель и пекарь Руби Тандо (английский стилтон) и певец, вокалист группы Madness Саггс (английский чеддер).

После забора проб специалисты английской лаборатории Open Cell выращивали бактерии и отбирали те штаммы, которые подходят для создания сыра.

В блоге музея говорится, что смысл проекта — переосмыслить роль микробов, которые зачастую в обществе воспринимают как потенциально опасные патогены. При этом без них невозможно, например, сделать пиво, хлеб или тот же сыр.