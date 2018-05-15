Тайна малазийского «Боинга»

Исчезновение в марте 2014 года малайзийского самолета Boeing 777–200, вероятнее всего, объясняется умышленными действиями пилота, заявляют эксперты.

Версию о самоубийстве командира Boeing 777-200 высказал в ходе интервью австралийскому телеканалу 9Now пилот и авиаинструктор Симон Харди.

По мнению Харди, его коллега Захария Ахмад Шах мог отключить системы обнаружения, после чего намеренно вывести самолет на границе зон ответственности Малайзии и Таиланда, чтобы запутать диспетчеров.

Известно, что Ахмад Шах сделал ненужный крюк вокруг штата Пинанг, откуда он был родом. Возможно, таким образом пилот прощался с домом, отмечает другой эксперт - экс-руководителей Бюро безопасности транспорта Канады.

Лэрри Вэнс, экс-руководитель Бюро безопасности транспорта Канады: «Он собирался убить себя. К сожалению, вместе с собой он убил всех пассажиров. Это было сделано намеренно».

Вэнс полагает, что пилот Boeing мог надеть кислородную маску, после чего разгерметизировать салон самолета, чтобы пассажиры и другие члены экипажа потеряли сознание.

Напомним, что в начале этого года малайзийское правительство согласилось возобновить поиски пропавшего без вести лайнера MH370. На борту самолета, который исчез с радаров 8 марта 2014 года, находились 12 членов экипажа и 277 пассажиров. Лайнер искали три года усилиями нескольких стран, потратив на операцию в общей сложности более 160 миллионов долларов, но так и не смогли установить местонахождение Boeing.