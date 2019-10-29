Тайсон Фьюри собрался в ММА и попросил помощи у Макгрегора

Вторник, 29 Октябрь 2019 Мир Мир

Тайсон Фьюри собрался в ММА и попросил помощи у Макгрегора

Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что собирается дебютировать в смешанных единоборствах (ММА).

Слова спортсмена приводит Sky Sports.

«Мы увидим дебют Тайсона Фьюри в ММА в этом году. Тайсон Фьюри пришел править», — объявил боксер. Также он рассказал, что разговаривал с ирландским бойцом Конором Макгрегором о том, чтобы начать тренироваться вместе с ним. По словам Фьюри, Макгрегор позвал его в Дублин в любое удобное для него время.

12 октября сообщалось, что Фьюри примет участие в вечере профессионального рестлинга под эгидой World Wrestling Entertainment (WWE). Шоу пройдет 31 октября в Саудовской Аравии, соперником британца станет профессиональный рестлер Брон Строуман.

Фьюри — бывший чемпион мира в тяжелом весе по версиям Международной федерации бокса (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). Последний бой он провел в сентябре и победил шведа Отто Уаллина. Фьюри сохранил пояс чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBС).

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