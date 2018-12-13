Тела пропавших в Гималаях туристов нашли спустя 30 лет

Об этом сообщается на официальном сайте The Church of Scotland.

Тела 27-летних Кристина Рунарссона и Торстейна Гудйонссона обнаружил возле ледника американский путешественник. Они были спущены в Катманду, где родственники кремировали их тела, а затем перевезли прах в Исландию.

Альпинист и миссионер Стив Айсторп, совершавший восхождение вместе с исландцами, сказал, что последний раз он видел своих друзей живыми 18 октября 1988 года.

«Это событие вызвало очень эмоциональную реакцию у всех, кто когда-либо знал их [Кристина Рунарссона и Торстейна Гудйонссона]. Я хочу поехать в Рейкъявик и встретиться с семьей ребят, чтобы выразить им свое уважение», — поделился Айсторп.

Альпинист также рассказал, что произошло 30 лет назад. Он совершал восхождение с исландцами на вершину Пумори в Гималаях. Спустя 12 дней похода Айсторп заболел и решил спуститься вниз, чтобы показаться врачу.

Доктор сказал ему, что лечение займет семь дней, и Айсторп отправил исландцам сообщение о том, что они могут попробовать покорить вершину без него. Когда он выздоровел и вернулся в лагерь, его попутчиков там уже не было.

«Я надеялся, что они просто спустились вниз и сейчас спят в своей маленькой красной палатке. Я начал звать их, но мой голос просто отразился эхом и затем исчез. За этим последовало молчание», — добавил Айсторп.

После этого он в течение нескольких недель обследовал местность со спасателями на вертолете в поисках пропавших друзей, но им не удалось обнаружить их тела. Тогда Айсторп вернулся домой и сообщил их семьям о трагедии.

По его словам, в куртках Кристина и Торстейна обнаружили камеры, и это может помочь восстановить картину произошедшего.

В августе спасатели Карачаево-Черкесии спустили с Эльбруса тело альпинистки, погибшей, предположительно, при восхождении на самую высокую гору Европы 31 год назад. Сообщалось, что тело женщины нашли туристы, совершавшие восхождение, и рассказали об этом спасателям. В региональном отделении МВД уточнили, что личность погибшей установлена. Это Елена Константиновна Базыкина 1951 года рождения из Ленинградской области.