Темнокожая спортсменка ушла из спорта ради смены пола

Суббота, 12 Январь 2019 Мир Мир

Темнокожая спортсменка ушла из спорта ради смены пола

Шведская гандболистка Луиза Санд решила оставить спорт ради операции по смене пола.

Об этом сообщает газета Expressen со ссылкой на подкаст Utkast.

Темнокожая спортсменка, являющаяся открытой лесбиянкой, объяснила, что чувствовала себя очень плохо в последнее время и теперь поняла, почему. «Я родилась не в том теле <...> Всегда чувствовала себя как Луи Санд, а не Луиза», — сказала гандболистка. Она отметила, что впереди у нее тяжелый период, но в конце концов она будет чувствовать себя лучше.

Санд завершила карьеру в возрасте 26 лет. Она играла за французские клубы, выступала за сборную Швеции.

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