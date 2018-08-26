«Теорию большого взрыва» решили закрыть

Воскресенье, 26 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

«Теорию большого взрыва» решили закрыть

Создатели комедийного сериала «Теория большого взрыва» объявили о его закрытии.

12-й сезон станет последним для проекта, сообщает в среду, 22 августа, Variety.

Компании Warner Bros. Television, CBS и Chuck Lorre Productions в совместном заявлении поблагодарили поклонников за поддержку. «Мы наряду с актерами, сценаристами и всей командой очень ценим успех сериала и стремимся сделать финальный сезон и финальную серию максимально эпическими», — отметили студии.

О продлении «Теории» на 11-й и 12-й сезоны сообщалось в феврале 2017 года. До этого проект оказался на грани закрытия из-за того, что актеры отказывались продлевать контракты.

«Теория большого взрыва» — один из самых популярных современных ситкомов в США и во многих других странах. Аудитория 11-го сезона составила около 14 миллионов человек. Исполнитель роли Шелдона Купера Джим Парсонс в ноябре 2016-го стал самым дорогим актером телевидения по версии Forbes. Его коллеги Джонни Галэки (Леонард), Саймон Хелберг (Говард) и Кунал Найар (Раджеш) заняли три следующие строчки.

Сериал впервые вышел на экраны в сентябре 2007 года.

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