Тереза Мэй объявила об отставке

Пятница, 24 Май 2019 Мир Мир

Тереза Мэй объявила об отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что уходит в отставку 7 июня.

Она покинет пост главы правительства и главы консервативной партии вскоре после визита в страну президента США Дональда Трампа, который запланирован на 3 июня.

После ее ухода политики выберут нового лидера. Основным кандидатом в преемники считается бывший глава МИД страны Борис Джонсон. Он уже рассказал о том, что планирует выдвигаться. В числе других потенциальных кандидатов называют нынешнего министра иностранных дел Джереми Ханта, главу МВД Саджида Джавида и бывшего лидера палаты общин Андреа Ледсом.

Последняя 22 мая подала в отставку, выразив таким образом несогласие с позицией Мэй по выходу страны из Евросоюза. По ее мнению, Великобритания не восстановит суверенитет, проведя Brexit на нынешних условиях.

8 мая сообщалось, что премьер уйдет в отставку не ранее осени этого года: она собиралась оставаться на посту до cъезда Консервативной партии, который пройдет в сентябре.

Мэй, вторая после Маргарет Тэтчер женщина на этом посту возглавляла правительство и Консервативную партию с 11 июля 2016 года. До этого она была министром внутренних дел страны, а с 2010 по 2012 год — министром по делам женщин и равноправия.

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