Тереза Мэй создаст новую организацию

Как сообщает BBC, организация Мэй призвана бороться с несправедливостью по отношению к представителями ЛГБТ, людям с ограниченными возможностями, а также тем, кто сталкивается с дискриминацией по гендерному, социальному или этническому признаку.

Среди первостепенных задач – исследования разницы в зарплатах мужчин и женщин и представителей разных этнических групп, пишет euromag.ru.

Напомним, Тереза Мэй 7 июня ушла с поста лидера Консервативной партии, а вскоре оставила и кресло премьер-министра Британии.

Вскоре после этого бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон дал старт избирательной кампании на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства.