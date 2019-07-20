Тереза Мэй создаст новую организацию

Суббота, 20 Июль 2019 Мир Мир

Тереза Мэй создаст новую организацию

Бывший британский премьер-министр Тереза Мэй создаст новую организацию, которая будет бороться с социальной несправедливостью.

Как сообщает BBC, организация Мэй призвана бороться с несправедливостью по отношению к представителями ЛГБТ, людям с ограниченными возможностями, а также тем, кто сталкивается с дискриминацией по гендерному, социальному или этническому признаку.

Среди первостепенных задач – исследования разницы в зарплатах мужчин и женщин и представителей разных этнических групп, пишет euromag.ru.

Напомним, Тереза Мэй 7 июня ушла с поста лидера Консервативной партии, а вскоре оставила и кресло премьер-министра Британии.

Вскоре после этого бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон дал старт избирательной кампании на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства.

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