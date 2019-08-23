Термиты съели миллионную заначку девушки

Пятница, 23 Август 2019 Мир Мир

Термиты съели миллионную заначку девушки

Жительница индонезийского города Южная Джакарта пожаловалась на термитов, которые испортили ее заначку в десять миллионов рупий.

На ее публикацию в Twitter обратила внимание газета The Jakarta Post.

«Я откладывала деньги не для того, чтобы их съели термиты. Какой кошмар, — сетовала 23-летняя Путри Баддин (Putri Buddin), сопроводив пост фотографией. — Подскажите, если купюры так повреждены, их можно обменять в банке?» Публикация собрала тысячи ретвитов и сотни комментариев.

Девушка рассказала, что собирала деньги для бабушки. «Я дала бабушке около трех миллионов рупий, но она не захотела их брать, — объяснила Баддин журналистам. — Тогда я положила их в шкафчик и сказала, что, если ей понадобятся деньги, она в любой момент может их взять».

Вместо того чтобы воспользоваться заначкой, бабушка подкладывала купюры, и в результате сумма возросла до десяти миллионов рупий. «Я не знала об этом. Я совсем забыла о спрятанных деньгах», — подчеркнула индонезийка. Когда бабушка скончалась, Баддин заглянула в шкафчик и нашла там два пакета с банкнотами, которые были повреждены термитами.

Паразиты съели значительную сумму денег, оставив 5,4 миллиона рупий. Девушка обратилась в местный банк, где ей смогли обменять только миллион рупий. «Они могут поменять купюру, если она повреждена не более чем на 33 процента», — отметила Баддин.

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