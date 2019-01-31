Tesla отчиталась об убытках в миллиард долларов

Четверг, 31 Январь 2019 Мир Мир

Tesla отчиталась об убытках в миллиард долларов

Убытки американской компании по производству электромобилей Tesla за 2018 год составили около 976 миллионов долларов.

Об этом свидетельствуют данные, которые приводятся в опубликованной корпоративной отчетности, передает ТАСС.

При этом отмечается, что общая выручка за прошедший год составила 21,4 миллиарда долларов, что является рекордом за все время существования компании. В четвертом квартале выручка поднялась до 7,2 миллиарда долларов, а чистая прибыль составила 139,4 миллиона долларов. В третьем квартале этот показатель находился на отметке 311,5 миллиона долларов. Это первый случай, когда Tesla фиксирует прибыль по итогам двух кварталов подряд.

В компании предположили, что 2019 год будет для них прибыльным и пообещали достичь обещанных объемов выпуска электромобилей Model 3 – 500 тысяч машин в год между четвертым кварталом 2019 года и вторым кварталом 2020-го.

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