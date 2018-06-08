«Тесла» получит «космическую» опцию

Пятница, 08 Июнь 2018 Мир Мир

«Тесла» получит «космическую» опцию

Tesla Roadster нового поколения обзаведется опциональным пакетом под названием «SpaceX».

Подробную информацию, что именно предложат владельцам электрокаров, глава Tesla не раскрыл, отметив лишь, что это «будет безумие». По всей видимости, речь идет об улучшении производительности и динамических характеристик электрокара Roadster.

На это косвенно указывает и само название «допа». SpaceX - это еще одна компания Маска, которая осваивает космос и производит запуск ракет. К слову, ее силами в начале года глава Tesla запустил к Марсу свой собственный Roadster. О том, что Tesla Roadster может получить пакет обновлений с применением ракетных технологий Маск говорил и ранее.

Тогда же глава Tesla не исключал, что родстер сможет «летать на короткие расстояния».

Напомним, что Tesla Roadster комплектуется тремя электромоторами, выдающими 10 000 Нм крутящего момента. Для разгона до 96 км/ч родстеру потребуется всего 1,9 секунды. На одной подзарядке полноприводный спорткар способен проехать до 1 000 км. Первые автомобили найдут своих владельцев не ранее 2020 года. В США Tesla Roadster будет стоить от 200 000 долларов.

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