Tesla понесла колоссальные убытки и обновила антирекорд

Воскресенье, 05 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Tesla понесла колоссальные убытки и обновила антирекорд

Убыток американской компании Tesla за второй квартал 2018 года составил 717,5 миллиона долларов — это в два раза больше, чем за тот же период в прошлом году.

Об этом сообщается на сайте предприятия.

Тем не менее из доклада компании следует, что совокупная выручка во втором квартале выросла почти до 4 миллиардов — на 23 процента выше показателя первого квартала и на 47 процентов — показателя прошлого года. Увеличение дохода связано с поставками Model 3, но и убытки тоже — в новую разработку много вложили.

В третьем и четвертом кварталах Tesla надеется на улучшение показателей.

Отмечается, что за отчетный период компания выпустила 53,3 тысячи автомобилей, из которых 40,7 тысячи были реализованы. Model 3 стала самой продаваемой машиной.

В мае Tesla объявила о первых рекордных убытках. Тогда производитель потерял около 710 миллионов долларов.

Tesla начала сборку Model 3 в июле 2017 года. Компания позиционирует автомобиль как массовый: его стоимость начинается от 35 тысяч долларов, в то время как Model S стоит от 75 тысяч до 100 тысяч долларов, Model X — от 80 тысяч.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: кирпич вместо мобильника

      Преступления произошли в Порту.

      Подробнее

    • Португалия: «преступный» уровень алкоголя

      Данные приводит Национальное управление безопасности дорожного движения (ANSR).

      Подробнее

    • В июле в Испании рекордно выросла занятость

      В Испании в июле 2018 года стало на 27 141 безработного меньше.

      Подробнее

    • В Испании продолжают расти инвестиции в отели

      Испанский гостиничный сектор привлекает инвесторов, число которых выросло на фоне повышения эффективности гостиничного бизнеса в разных регионах страны.

      Подробнее

    • Промпроизводство в Италии увеличилось за месяц на полпроцента

      Объем промышленного производства в Италии увеличился в июне 2018 года на 0,5% относительно предыдущего месяца, когда показатель вырос на 0,8%.

      Подробнее

    • Италия: на озере Комо появится отель Mandarin Oriental

      Группа отелей Mandarin Oriental Hotel Group подписала соглашение на управление курортом CastaDiva Resort & Spa, расположенном на берегу озера Комо.

      Подробнее

    • Женщина с двумя матками родила двух детей

      Жительница Великобритании Дженнифер Эшвуд (Jennifer Ashwood) обнаружила, что обладает двумя матками и родила сразу двух детей.

      Подробнее

    • На картах Google рассмотрели загадочные круги у берегов Греции

      Пользователи Google Earth обнаружили в Эгейском море у берегов Греции неопознанный подводный объект значительного размера.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda