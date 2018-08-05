Tesla понесла колоссальные убытки и обновила антирекорд

Об этом сообщается на сайте предприятия.

Тем не менее из доклада компании следует, что совокупная выручка во втором квартале выросла почти до 4 миллиардов — на 23 процента выше показателя первого квартала и на 47 процентов — показателя прошлого года. Увеличение дохода связано с поставками Model 3, но и убытки тоже — в новую разработку много вложили.

В третьем и четвертом кварталах Tesla надеется на улучшение показателей.

Отмечается, что за отчетный период компания выпустила 53,3 тысячи автомобилей, из которых 40,7 тысячи были реализованы. Model 3 стала самой продаваемой машиной.

В мае Tesla объявила о первых рекордных убытках. Тогда производитель потерял около 710 миллионов долларов.

Tesla начала сборку Model 3 в июле 2017 года. Компания позиционирует автомобиль как массовый: его стоимость начинается от 35 тысяч долларов, в то время как Model S стоит от 75 тысяч до 100 тысяч долларов, Model X — от 80 тысяч.