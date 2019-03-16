Tesla снова подорожает

Суббота, 16 Март 2019 Мир Мир

Tesla снова подорожает

Производитель электромобилей Tesla объявил о повышении цен на седан Model S и кроссовер Model X.

Об этом говорится на сайте компании.

Отмечается, что подорожание составит три процента и произойдет по всему миру. Это связано с пересмотром недавно объявленной политики по сокращению числа розничных магазинов.

«Последние две недели мы тщательно оценивали каждую торговую точку Tesla и решили сохранить значительно больше магазинов, чем было объявлено ранее», — говорится в сообщении.

Компания собирается закрыть только половину магазинов, а не большинство, как обещала ранее. Из-за этого ей удастся не так сильно снизить издержки, как планировалось. Пока закрыто только 10 процентов розничных точек продаж.

Ранее Tesla объявляла о резком сокращении числа физических магазинов и перевода продаж в онлайн. Компания собиралась оставить только небольшое количество точек продаж и переформатировать их в галереи и шоурумы. Это позволило бы снизить цену на автомобиль Model 3 до 35 тысяч долларов в стандартной комплектации. Именно такую стоимость озвучивал прежде основатель Tesla Илон Маск.

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