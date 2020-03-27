Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом

Пятница, 27 Март 2020 Мир Мир

Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн был гoспитализирован в Берлине, позднее у него выявили коронавирус, угрозы для жизни нет.

Об этом пишет в пятницу газета Bild со ссылкой на собственные источники. Подтверждения от группы не поступало.

По данным СМИ, музыкант обратился к врачу с высокой температурой. Мелики диагностировали у него воспаление легких, тест на коронавирус oказался положительным. Ввиду этих обстоятельств было решено поместить его на карантин в отделение интенсивной терапии одной из берлинских клиник. Bild пишет, что на определенном этапе его состояние было столь серьезным, что "была угроза жизни". В статье не уточняется, когда именно у артиста появились симптомыx, пишет euromag.ru.

Группа Lindemann со 2 марта находилась в российском туре - дуэт выступал в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и 15 марта дал два концерта в Москве.

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