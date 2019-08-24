Толстый живот спас женщину от смерти

Суббота, 24 Август 2019 Мир Мир

Толстый живот спас женщину от смерти

Жительница Новой Зеландии выжила в аварии благодаря толстому животу.

Ее историей поделилось издание The Sun.

30-летняя Моника Мэттьюс (Monique Matthews) набрала 12 килограммов после третьей беременности и очень переживала из-за этого. 5 октября 2018 года она ехала на концерт с друзьями на заднем сиденье, когда в их автомобиль врезался микроавтобус.

Новозеландка потеряла сознание, а когда очнулась, спасатели вытаскивали ее из машины. В больнице доктора заявили Мэттьюс, что она выжила только благодаря лишнему весу. Пристегнутый ремень безопасности разрезал женщине живот, сломал ребра и разбил грудину, но жир все же смягчил удар.

Мэттьюс провела в больнице месяц, за это время ей сделали четыре операции. Докторам пришлось наложить 40 швов на ее живот.

Женщина призналась, что теперь по-настоящему любит свое тело. «Оно выносило трех прекрасных детей и спасло мне жизнь», — отметила она.

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