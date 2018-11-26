Топ-5 рейтинга лидеров, пользующихся наибольшим доверием

По данным исследователей, более "глобалистские" и либеральные политики, к примеру, президент Франции Эммануэль Макрон, получают очень высокую оценку в мире, но степень их одобрения у себя на родине низка. Напротив, деятельность более "консервативных" лидеров, таких, как Владимир Путин, больше поддерживают внутри страны.

Первую строчку в рейтинге лидеров, пользующихся наибольшим доверием, ученые отвели главе Китая Си Цзиньпину, которого многие оценивают положительно из-за укрепления позиций Пекина и запуск социальной политики.

Второе место занял президент России. Высокий уровень поддержки внутри страны позволяет Владимиру Путину сосредоточиться на внешней политике, отметили составители рейтинга, пишет РИА Новости.

"Несмотря на то, что его можно счесть лидером правых суверенистов, российский президент пользуется особенно высоким одобрением и в остальном мире. Этот аспект, безусловно, связан с прагматическими условиями и оценкой на человеческом уровне подхода к международной политике", — говорится в исследовании.

Третьим среди лидеров стал Дональд Трамп, который занял президентское кресло в Белом доме благодаря антиглобалистской и протекционистской политике. В топ-5 составители рейтинга включили также канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

"Мы не можем не сделать интуитивного вывода, что лидерам правых суверенистов удается завоевать свой народ, проводя, вероятно, непопулярную политику за рубежом, задуманную как раз для того, чтобы укрепить позицию своих стран в ущерб некоторым принципам глобализма", — считают аналитики.

Эксперты Института Милтона Фридмана составили свой рейтинг на основе ряда исследований 2017-2018 годов, посвященных отношению к мировым лидерам, отмечается в публикации.