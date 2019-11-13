Топ-менеджеров Volkswagen обвинили в коррупции

Как сообщили правоохранители на своем сайте, ущерб автоконцерна от действий руководителей составил более 5 млн евро.

По версии обвинения, два бывших члена правления Volkswagen, а также два менеджера в период с 2011 по 2016 годы назначали завышенные зарплаты и премии сотрудникам, входившим в состав производственного совета.

Руководители следовали рекомендациям специальной комиссии, в которую помимо них входили председатели этого совета и их представители. При этом из указанной суммы убытков 3 млн евро ушли на денежные выплаты председателям производственного совета, пишет euromag.ru.

Как сообщает агентство DPA, в концерне настаивают на правомерности повышения зарплат и премий сотрудникам и подчеркивают, что обвинения были выдвинуты не против производителя, а против отдельных лиц.