Тощим моделям велели потолстеть

Как пояснила одна из моделей, представитель ретейлера сообщил ей, что она «слишком худая». По словам сотрудника фирмы, это связано с недавней критикой в адрес Виктории Бекхэм за использование в съемках рекламной кампании 29-летней Гидре Дукаускайте, отличающейся крайней худобой. «В этих условиях мы должны проявлять осторожность», - подчеркнул сотрудник.

Инициативу поддержала plus-size модель и основательница движения в поддержку боди-позитивности Self Love Brings Beauty («Любовь к себе приносит красоту») Фелисити Хейуорд. «На планете нет двух совершенно одинаковых людей. Мы все разные и по-своему прекрасные, и брендам самое время понять это», - сказала она.

«Однако не все модели, работающие для Asos, одобрили новое требование. У меня нормальный восьмой размер (европейский размер 36), и я расстроена тем, что у них это вызывает вопросы. Они вынуждены быть политически корректны после истории с Бекхэм, но я довольна своим телом», - сказала одна из них.