Тощим моделям велели потолстеть

Суббота, 27 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Тощим моделям велели потолстеть

Интернет-магазин модной одежды Asos предложил нескольким фотомоделям, работающим для него на постоянной основе, набрать вес.

Как пояснила одна из моделей, представитель ретейлера сообщил ей, что она «слишком худая». По словам сотрудника фирмы, это связано с недавней критикой в адрес Виктории Бекхэм за использование в съемках рекламной кампании 29-летней Гидре Дукаускайте, отличающейся крайней худобой. «В этих условиях мы должны проявлять осторожность», - подчеркнул сотрудник.

Инициативу поддержала plus-size модель и основательница движения в поддержку боди-позитивности Self Love Brings Beauty («Любовь к себе приносит красоту») Фелисити Хейуорд. «На планете нет двух совершенно одинаковых людей. Мы все разные и по-своему прекрасные, и брендам самое время понять это», - сказала она.

«Однако не все модели, работающие для Asos, одобрили новое требование. У меня нормальный восьмой размер (европейский размер 36), и я расстроена тем, что у них это вызывает вопросы. Они вынуждены быть политически корректны после истории с Бекхэм, но я довольна своим телом», - сказала одна из них.

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