Традиционное «карповое соревнование» пройдет в Чехии

С 21 по 23 ноября в городе Ческе-Будеевице состоится традиционное «карповое соревнование», а также гастрономический фестиваль Gastrofest České Budějovice.

Карп – главное блюдо на рождественском столе в Чехии, и лучшие повара страны посоревнуются в искусстве приготовления блюд из этого вида рыбы, пишет euromag.ru.

Всех посетителей ждут мастер-классы, конкурсы пекарей, дегустации выпечки и пирожных.