Традиционное «карповое соревнование» пройдет в Чехии

Вторник, 08 Октябрь 2019 Мир Мир

Традиционное «карповое соревнование» пройдет в Чехии

Рождественская атмосфера придет в Чехию уже в конце ноября.

С 21 по 23 ноября в городе Ческе-Будеевице состоится традиционное «карповое соревнование», а также гастрономический фестиваль Gastrofest České Budějovice.

Карп – главное блюдо на рождественском столе в Чехии, и лучшие повара страны посоревнуются в искусстве приготовления блюд из этого вида рыбы, пишет euromag.ru.

Всех посетителей ждут мастер-классы, конкурсы пекарей, дегустации выпечки и пирожных.

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