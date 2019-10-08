Традиционное «карповое соревнование» пройдет в Чехии
Рождественская атмосфера придет в Чехию уже в конце ноября.
С 21 по 23 ноября в городе Ческе-Будеевице состоится традиционное «карповое соревнование», а также гастрономический фестиваль Gastrofest České Budějovice.
Карп – главное блюдо на рождественском столе в Чехии, и лучшие повара страны посоревнуются в искусстве приготовления блюд из этого вида рыбы, пишет euromag.ru.
Всех посетителей ждут мастер-классы, конкурсы пекарей, дегустации выпечки и пирожных.