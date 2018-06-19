Трагедия на озере Тоба

Вторник, 19 Июнь 2018 Мир Мир

Трагедия на озере Тоба

Сильные дожди и волны высотой в два метра затрудняют работу спасателей, которые ищут пропавших без вести пассажиров судна, затонувшего на индонезийском озере Тоба.

На данный момент подтверждена смерть одного человека, еще около 20 удалось спасти.

По словам представителя индонезийского министерства транспорта, официально на этом судне можно было перевозить до 60 человек, но в момент трагедии на нем могли находиться около 80 пассажиров. Местное агентство по борьбе с катастрофами называет еще бóльшую цифру - до 130 человек. Руководитель спасательной службы заявил, что многие тела могут находиться внутри затонувшего судна и на их поиск, вероятно, уйдет немало времени.

Трагедия на озере Тоба произошла в понедельник. Сейчас к спасательной операции подключились военные и полицейские.

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