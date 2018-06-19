На данный момент подтверждена смерть одного человека, еще около 20 удалось спасти.

По словам представителя индонезийского министерства транспорта, официально на этом судне можно было перевозить до 60 человек, но в момент трагедии на нем могли находиться около 80 пассажиров. Местное агентство по борьбе с катастрофами называет еще бóльшую цифру - до 130 человек. Руководитель спасательной службы заявил, что многие тела могут находиться внутри затонувшего судна и на их поиск, вероятно, уйдет немало времени.

Трагедия на озере Тоба произошла в понедельник. Сейчас к спасательной операции подключились военные и полицейские.