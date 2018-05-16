Трамп придумал способ есть бургеры на диете

Среда, 16 Май 2018 Мир Мир

Трамп придумал способ есть бургеры на диете

Президент США Дональд Трамп начал есть бургеры с половиной булочки. Таким образом он заботится о своем здоровье.

Юрист президента Руди Джулиани (Rudy Giuliani) рассказал журналистам, что когда он обедал с Трампом в гольф-клубе, тот заказал бургер с прожаркой котлеты well-done и с половиной булки.

Диетолог Никола Ладлэм-Рэйн (Nichola Ludlam-Raine) отметила, что выбор блюда «нельзя назвать здоровым», но подтвердила, что Трамп таким образом пытается сократить потребление калорий и углеводов. По ее мнению, президенту стоило бы отказаться от красного мяса и перейти на сэндвичи из цельнозернового хлеба с курицей и салатом.

Во время предвыборной кампании традиционный обед Трампа состоял из двух Биг-Маков, двух рыбных бургеров Филе-о-Фиш и шоколадного молочного коктейля. Тогда Трамп якобы ел бургеры без булочек, обильно заливая котлеты кетчупом.

В начале марта сообщалось, что американский президент был вынужден временно отказаться от бургеров из-за диеты. Главный врач Белого дома выявил у него признаки начинающегося ожирения и посоветовал употреблять меньше жиров и углеводов и больше заниматься спортом.

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