Трамп решил обложить пошлинами 100 видов китайских товаров

Как узнало агентство Reuters, сборы в первую очередь коснутся телекоммуникационного и технологического секторов. Так Вашингтон реагирует на политику Китая. По версии США, страна вынуждает американские компании делиться технологиями, прежде чем допустить их на свой рынок, пишет ntv.ru.

Ранее Трамп уже ввел серьезные торговые ограничения - установил пошлины на импорт стали в 25%, а Китай - главный мировой поставщик этого металла.