Трамп задумал узаконить геев во всем мире

США запускают глобальную кампанию, направленную на страны, в которых гомосексуальность до сих пор считается преступлением. Программой будет руководить посол США в Германии Ричард Гренелл, самый высокопоставленный открытый гомосексуалист в администрации президента.

В честь начала кампании Соединенные Штаты пригласили в свое посольство в Берлине ЛГБТ-активистов из разных стран Европы, хотя цель инициативы — в основном страны, расположенные на Ближнем Востоке, в Африке и в Карибском бассейне. Всего государств, закон которых наказывает за гомосексуальную ориентацию или поведение, в мире насчитывается 72, в восьми из них за это предусмотрена смертная казнь.

Считается, что поводом для запуска программы стала казнь молодого человека в Иране — его повесили за гомосексуализм. Иран — давний политический противник США, но и ближневосточные союзники американцев вряд ли будут рады: в Саудовской Аравии, Пакистане, ОАЭ и Афганистане геев также преследуют по закону, отмечает NBC News.

На данный момент 24 государства во всем мире признают гей-браки, еще в 28 можно заключить гражданский союз. Как пишет NBC News, в США последние законы, каким-либо образом преследующие гомосексуалистов, были отменены Верховным Судом в 2003 году. В 2015 однополые браки разрешили во всех штатах.