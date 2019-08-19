Трамп заявил о нежелании дальше вести дела с Huawei

Понедельник, 19 Август 2019 Мир Мир

Трамп заявил о нежелании дальше вести дела с Huawei

Президент США Дональд Трамп заявил, что США, вероятно, не будут продлевать лицензии американским компаниям для сотрудничества с Huawei.

Об этом сообщает CNBC.

Он отметил, что «не желает иметь никаких дел» с китайской компанией, поскольку это вопрос национальной безопасности. Тем не менее Трамп предложил дождаться завтрашнего дня, сказав, что примет окончательное решение после совещания со своими советниками.

Срок действия 90-дневного разрешения для американских компаний на работу с Huawei истекает 19 августа. Трамп выдал такие лицензии после того, как обвинил китайскую компанию в сотрудничестве со спецслужбами КНР.

В конце июня лидеры США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпин на саммите G20 договорились о перемирии, одним из пунктов которого было снятие запрета на сотрудничество с Huawei для американских компаний. Однако в конце июля отношения двух стран вновь обострились и они обменялись угрозами. После этого стало известно, что власти США решили пока не выдавать лицензии американским компаниям на работу с китайским контрагентом.

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