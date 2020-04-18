Трансгендерная модель стала лицом популярного бренда одежды

Фотография появилась на сайте магазина.

На фото 23-летняя знаменитость рекламирует платье-пиджак с пышным рукавом и глубоким декольте за 3999 рублей. Наряд представлен в двух цветах: светло-бежевом и черном. Ее также сфотографировали в крупных серьгах двух разных моделей.

В марте Самайо выложила откровенную фотографию во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Она запечатлена в белом кресле с запрокинутыми руками в комплекте черного нижнего белья американского бренда Victoria’s Secret и расстегнутом сером кардигане. «Настроение на неделю — остаться дома, в безопасности», - подписала модель снимок.

Валентина Сампайо - бразильская модель и актриса, ставшая первой открытой трансгендерной моделью Victoria’s Secret в августе 2019 года. Девушка также работала с такими мировыми брендами, как Dior, Opening Ceremony и L'Oreal.