Трансгендерная модель стала лицом популярного бренда одежды

Суббота, 18 Апрель 2020 Мир Мир

Трансгендерная модель стала лицом популярного бренда одежды

Бразильская модель Валентина Сампайо, которая является открытым трансгендером, стала лицом рекламной кампании новой коллекции одежды шведского бренда H&M.

Фотография появилась на сайте магазина.

На фото 23-летняя знаменитость рекламирует платье-пиджак с пышным рукавом и глубоким декольте за 3999 рублей. Наряд представлен в двух цветах: светло-бежевом и черном. Ее также сфотографировали в крупных серьгах двух разных моделей.

В марте Самайо выложила откровенную фотографию во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Она запечатлена в белом кресле с запрокинутыми руками в комплекте черного нижнего белья американского бренда Victoria’s Secret и расстегнутом сером кардигане. «Настроение на неделю — остаться дома, в безопасности», - подписала модель снимок.

Валентина Сампайо - бразильская модель и актриса, ставшая первой открытой трансгендерной моделью Victoria’s Secret в августе 2019 года. Девушка также работала с такими мировыми брендами, как Dior, Opening Ceremony и L'Oreal.

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