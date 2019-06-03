Трехметровый аллигатор выбил окно и ворвался в дом

Понедельник, 03 Июнь 2019 Мир Мир

Трехметровый аллигатор выбил окно и ворвался в дом

В американском городе Клируотер, штат Флорида, трехметровый аллигатор забрался в жилой дом.

Об этом сообщает CBS News.

Рептилия приползла ночью, когда люди спали. Она выбила стекло в окне кухни, расположенном на уровне земли, и проникла внутрь. Прежде чем его заметили, животное успело опрокинуть стол и стулья.

Аллигатора обнаружил владелец дома, который заглянул на кухню, чтобы перекусить. Он немедленно позвонил в полицию. На место происшествия прислали специалиста, который поймал рептилию. В результате происшествия никто не пострадал.

В мае у аллигаторов, обитающих во Флориде, начинается брачный сезон. Он продолжается в июне, после чего рептилии начинают строить гнезда. В этот период они активнее, поэтому чаще попадаются людям на глаза.

Во Флориде распространены миссисипские аллигаторы, также обитающие в Северной и Южной Каролине, Джорджии, Техасе и Луизиане. Встречаются экземпляры до 4,5 метра в длину, однако в среднем они вырастают до 3,4 метра при весе до 200 килограммов.

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