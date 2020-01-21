Тренер Макгрегора назвал желаемого соперника

Вторник, 21 Январь 2020 Мир Мир

Тренер Макгрегора назвал желаемого соперника

Тренер ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора Джон Кавана назвал желаемого соперника для своего подопечного.

Он считает, что Макгрегор должен сразиться с американцем Джастином Гэтжи в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом Кавана рассказал в эфире ESPN.

Кавана считает, что бой с 31-летним американцем должен быть проведен в полусреднем весе. При этом специалист подчеркнул, что это является его личным предпочтением.

20 января менеджер американца Хорхе Масвидаля Ибрагим Кава предложил Макгрегору проведение боя за временный титул UFC в полусреднем весе. По его мнению, такую возможность открывает травма нынешнего чемпиона Камару Усмана.

19 января Макгрегор провел поединок в октагоне впервые с осени 2018-го. Ирландец вышел против американца Дональда Серроне и нокаутировал его за 40 секунд. Бой прошел в полусредней весовой категории.

Макгрегор не выигрывал с 2016 года. Победа над Серроне стала 22-й в его карьере (при четырех поражениях). Гэтжи выступает в легком весе. В сентябре 2019-го он также в первом раунде нокаутировал Серроне, одержав 21-ю победу в MMA. Американец уступал лишь дважды.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)