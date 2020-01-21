Тренер Макгрегора назвал желаемого соперника

Он считает, что Макгрегор должен сразиться с американцем Джастином Гэтжи в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом Кавана рассказал в эфире ESPN.

Кавана считает, что бой с 31-летним американцем должен быть проведен в полусреднем весе. При этом специалист подчеркнул, что это является его личным предпочтением.

20 января менеджер американца Хорхе Масвидаля Ибрагим Кава предложил Макгрегору проведение боя за временный титул UFC в полусреднем весе. По его мнению, такую возможность открывает травма нынешнего чемпиона Камару Усмана.

19 января Макгрегор провел поединок в октагоне впервые с осени 2018-го. Ирландец вышел против американца Дональда Серроне и нокаутировал его за 40 секунд. Бой прошел в полусредней весовой категории.

Макгрегор не выигрывал с 2016 года. Победа над Серроне стала 22-й в его карьере (при четырех поражениях). Гэтжи выступает в легком весе. В сентябре 2019-го он также в первом раунде нокаутировал Серроне, одержав 21-ю победу в MMA. Американец уступал лишь дважды.