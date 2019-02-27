Третий претендент на «Евровидение» отказался представлять Украину

Среда, 27 Февраль 2019 Мир Мир

Третий претендент на «Евровидение» отказался представлять Украину

Группа Kazka, занявшая третье место на этапе национального отбора на «Евровидение-2019», отказалась представлять Украину на конкурсе.

Об этом музыканты сообщили в своем Instagram.

«Мы хотим представлять Украину на "Евровидении". Мы вложили в это желание много сил, энергии, времени. За этим мы шли на национальный отбор. Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия — объединять людей, а не сеять раздор, поэтому на предложение НОТУ у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на "Евровидение"», — написали артисты.

25 февраля певица Maruv, победившая на этапе национального отбора, отказалась ехать на конкурс из-за разногласий, возникших при подписании договора с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины.

Группа Freedom Jazz, занявшая второе место, тоже приняла решение не выступать за Украину.

«Евровидение-2019» пройдет с 14 по 19 мая в Тель-Авиве. Россию на конкурсе представит Сергей Лазарев.

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