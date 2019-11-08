Об этом сообщило в четверг агентство Press Association со ссылкой на заявление лидера "Либеральных демократов" Джо Сиунсон.

"Мы рады, что соглашение достигнуто. Это важный момент для всех людей, которые хотят поддержать кандидатов, выступающих за сохранение членства в ЕС, по всей стране", - приводит агентство слова Суинсон. По данным Press Association, договоренность может касаться 60-70 из 650 избирательных участков. Тактическое голосование в этом случае будет означать, что кандидаты каждой из трех партий не будут противостоять тому претенденту на депутатский мандат из числа противников Brexit, у которого наиболее реальные шансы пройти в Палату общин.

С помощью досрочных выборов премьер-министр и лидер правящей Консервативной партии Борис Джонсон намерен вывести из тупика процесс согласования сделки о Brexit. Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, а затем и на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, пишет euromag.ru.

Сменивший ее Джонсон настаивал на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, но из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit - до 31 января 2020 года. ЕС предоставил ее Лондону.

Преимущество консерваторов над оппозиционной Лейбористской партией, согласно различным опросам общественного мнения, составляет от ctvb до 17 процентных пунктов. Впрочем, как предупреждают эксперты, этого может не хватить премьеру, чтобы гарантировать своей партии более половины из 650 мест в Палате общин. Тем сложнее это будет сделать, если упомянутая стратегия коалиции против Brexit окажется эффективной.