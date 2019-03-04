Три члена семьи удалили желудки из страха перед раком

Понедельник, 04 Март 2019 Мир Мир

Три члена семьи удалили желудки из страха перед раком

Три члена семьи из Великобритании перенесли операцию по удалению желудка после обследований, подтвердивших их предрасположенность к раку. 

София Ахмед (Sophia Ahmed) и ее два брата Тахир Хан (Tahir Khan) и Омар (Omar Khan) из английского города Уолсолл, графство Стаффордшир, обратились в больницу после смерти их матери и сестры от рака желудка. Врачи порекомендовали пациентам провести гастрэктомию (удаление желудка), чтобы предотвратить риск заболевания.

В 2003 году их 49-летней матери Перл (Pearl Khan) диагностировали рак, и через полгода она умерла. Спустя десять лет в результате того же заболевания скончалась их 32-летняя сестра Ясмин (Yasmin Khan). «Я вычитала в медицинской карте Ясмин, что этот тип рака может иметь генетическую предрасположенность. (…) Все посчитали меня сумасшедшей, пока мы не получили результаты анализов и не узнали, что я не зря волновалась», — вспоминает 39-летняя София.

Все три операции, проведенные в разное время, прошли успешно. Британка уточнила, что по-прежнему в состоянии «есть и делать что угодно». «Единственная проблема заключается в контроле веса и дефиците определенных витаминов, однако, по сравнению с раком желудка, я не могу ни на что жаловаться», — добавила София. Позднее женщина смогла забеременеть и родить здорового ребенка.

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