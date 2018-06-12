Три двойника Земли

Вторник, 12 Июнь 2018 Мир Мир

Три двойника Земли

Ученые Канарского института астрофизики и Университета Овьедо обнаружили планетную систему, в которой находятся три планеты землеподобного типа.

Открытие было совершено с помощью космической обсерватории Kepler в рамках миссии K2, включающей поиск потенциально обитаемых планет, вращающихся вокруг красных карликов. Телескоп позволяет зарегистрировать изменения в блеске светил в ходе прохождения объекта на фоне диска звезды, что называется методом транзитной фотометрии. Обнаруженные таким образом кандидаты на роль планет изучаются наземными телескопами.

Исследователи обнаружили две системы. Первая включает звезду K2-239, являющуюся красным карликом и удаленную от Солнца на 160 световых лет. Вокруг нее вращается три скалистые планеты размером с Землю. Период обращения этих небесных тел вокруг K2-239 составляет от 5,2 до 10,1 дней.

У другого красного карлика - K2-240 - имеются две суперземли, каждая из которых в диаметре превышает Землю в два раза. Температура поверхности у обеих звезд в два раза меньше солнечной, однако планеты подвергаются воздействию интенсивной радиации, поскольку располагаются близко к светилам.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Сборная Португалии проводит тренировку на базе в Кратове

      Сборная Португалии по футболу продолжает подготовку к финальному этапу ЧМ-2018 в России.

      Подробнее

    • Португалия: скидки на балонный газ

      Социальный (более дешевый) тариф на природный газ действует уже несколько лет.

      Подробнее

    • Новый главный тренер «Реала»

      Главный тренер сборной Испании по футболу Хулен Лопетеги возглавит мадридский «Реал» после окончания чемпионата мира-2018 в России, сообщается на официальном сайте клуба.

      Подробнее

    • Роналду разозлил «Реал»

      Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду отказывается продлевать контракт с клубом.

      Подробнее

    • Италия: «Наполи» предложил «Зениту» 25 млн евро за Паредеса

      Итальянский футбольный клуб «Наполи» предложил санкт-петербургскому «Зениту» 25 млн евро за полузащитника Леандро Паредеса.

      Подробнее

    • Трамп анонсировал визит премьера Италии в Белый дом

      Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер Италии Джузеппе Конте в скором времени приедет на встречу в Белом доме.

      Подробнее

    • Три двойника Земли

      Ученые Канарского института астрофизики и Университета Овьедо обнаружили планетную систему, в которой находятся три планеты землеподобного типа.

      Подробнее

    • В Израиле археологи нашли голову библейского царя

      Миниатюрная скульптура, которой примерно 2800 лет, была найдена в древнем городе Авель-Беф-Мааха на севере Израиля, предполагается, что она изображает библейского царя.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе