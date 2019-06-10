Трое туристов умерли на тропическом острове от загадочной болезни

Об этом сообщает CBS This Morning.

Уточняется, что первой скончалась жительница штата Пенсильвания, 41-летняя Миранда Шауп-Вернер, которая почувствовала себя плохо во время празднования годовщины совместной жизни с мужем в отеле Bahia Principe Hotel. Женщина потеряла сознание, а затем умерла. Причина ее смерти до сих пор расследуется, однако семья девушки уверена, что это произошло из-за отека легких.

Спустя несколько дней в этом же отеле умерла пара из штата Мэриленд. 49-летнюю Синтию Дей и 63-летнего Эдварда Наталь Холмс нашли мертвыми в номере. Вскрытие показало, что супруги также скончались из-за дыхательной недостаточности.

«Улики свидетельствуют о том, что пара могла умереть и из-за артериальной гипертензии. Мы нашли множество препаратов для лечения этого заболевания в их номере», — добавил сотрудник полиции.