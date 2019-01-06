Трогательное письмо солдата дошло до любимой спустя 77 лет

99-летней Филлис Понтинг (Phyllis Ponting) вручили послание, найденное на дне Атлантики. Автором письма оказался служащий Уилтширского полка Билл Уокер (Bill Walker), который погиб при крушении корабля во Второй мировой войне.

В 1941 году Понтинг отправила возлюбленному письмо, в котором написала, что принимает его предложение выйти замуж. Ответ так и не был получен, и она вышла замуж за другого мужчину. У женщины четверо детей и семь правнуков. В разговоре с журналистами она объяснила, что осознала гибель своего жениха, когда тот не вернулся и после окончания войны.

«Я не могу поверить, что письмо было на дне моря, и теперь я могу его прочитать», — изумилась она.

В письме Уокер пишет, как он обрадован тем, что их ждет брак.

«Мечтаю, чтобы ты была рядом, когда я открывал письмо. Я рыдал, не мог себя сдержать. Если бы ты знала, сколько счастья ты подарила мне, дорогая», — говорилось в послании.

Письмо было найдено в ходе операции компании Odyssey Marine Exploration, которая занимается поиском вещей, оставшихся на дне после масштабных кораблекрушений. Вместе с конвертом от Уокера специалисты обнаружили еще около 700 писем. Все они стали частью экспозиции под названием «Голоса из глубины» в лондонском Музее почты.