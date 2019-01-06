Трогательное письмо солдата дошло до любимой спустя 77 лет

Воскресенье, 06 Январь 2019 Мир Мир

Трогательное письмо солдата дошло до любимой спустя 77 лет

Жительница Великобритании получила письмо, написанное ее женихом в 1941 году.

99-летней Филлис Понтинг (Phyllis Ponting) вручили послание, найденное на дне Атлантики. Автором письма оказался служащий Уилтширского полка Билл Уокер (Bill Walker), который погиб при крушении корабля во Второй мировой войне.

В 1941 году Понтинг отправила возлюбленному письмо, в котором написала, что принимает его предложение выйти замуж. Ответ так и не был получен, и она вышла замуж за другого мужчину. У женщины четверо детей и семь правнуков. В разговоре с журналистами она объяснила, что осознала гибель своего жениха, когда тот не вернулся и после окончания войны.

«Я не могу поверить, что письмо было на дне моря, и теперь я могу его прочитать», — изумилась она.

В письме Уокер пишет, как он обрадован тем, что их ждет брак.

«Мечтаю, чтобы ты была рядом, когда я открывал письмо. Я рыдал, не мог себя сдержать. Если бы ты знала, сколько счастья ты подарила мне, дорогая», — говорилось в послании.

Письмо было найдено в ходе операции компании Odyssey Marine Exploration, которая занимается поиском вещей, оставшихся на дне после масштабных кораблекрушений. Вместе с конвертом от Уокера специалисты обнаружили еще около 700 писем. Все они стали частью экспозиции под названием «Голоса из глубины» в лондонском Музее почты.

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