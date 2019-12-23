Туалеты в самолетах задумали сделать комфортнее

Об этом сообщает The Sun.

Такое предложение поступило в рамках программы, направленной на улучшение условий перелета для людей с ограниченными возможностями. «Самолеты вместимостью от 125 человек должны быть оснащены по крайней мере одним туалетом с различными дополнительными функциями, включая удобные дверные замки, рычаги для смыва, кнопки вызова экипажа, смесители и поручни», — прокомментировали инициативу в ведомстве.

Представители министерства также уточнили, что они не собираются в срочном порядке увеличивать площадь туалетных комнат ради внедрения этих усовершенствований, однако намерены предотвратить ее сокращение.

Помимо этого, каждый лайнер предложили оснастить инвалидным креслом, размер которого позволит человеку с ограниченными возможностями без труда пройти в туалет.