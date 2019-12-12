Тунберг стала человеком года Time

16-летняя шведская активистка Грета Тунберг, считающаяся символом борьбы с изменением климата, стала человеком 2019 года по версии американского журнала Time. Об этом пишет Tjournal.

Редакция Time в отдельном материале пояснила, почему выбрала «человеком года» именно Тунберг. Журналисты отметили, что история активистки началась с «подросткового взрывного бунта» и одиночной акции у шведского парламента, но переросла в «управление всемирным молодёжным движением». Грета стартовала с протестов в школе и добралась до встречи с генеральным секретарём ООН и аудиенций у президентов с папой Римским.

Грета стала самым молодым лауреатом в истории журнала, пишет euromag.ru.

Редакция журнала пишет: "За то, что забила тревогу насчёт отношений человека с единственным домом, который у него есть. За то, что принесла в раздробленный мир голос, выходящий за рамки и границы. За то, что показала нам, на что способно новое поколение.

За всё это Грета Тунберг — человек года по версии Time".

Тунберг обошла в том числе президента США Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина, главу Facebook Марка Цукерберга, личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани и участников акций протеста в Гонконге — все они попали в шорт-лист премии.

В последние два года Time выбирал коллективного «человека года». В 2017 году награду получили «нарушители молчания» — те, кто выступил против харассмента и сексуальных преследований, в 2018 — «стражи», то есть журналисты, гонимые за взгляды и материалы. В 2016 году «человеком года» стал выигравший выборы Трамп.