Турция прекратит авиасообщение с 46 странами

"Начиная с 17:00, в дополнение к 22 странам приостанавливаются перелеты в еще 46 стран", - говорится в распространенном коммюнике ведомства.

Данные меры приняты в отношение следующих стран: Австрия, Азербайджан, Алжир, Ангола, Бангладеш, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Гватемала, Германия, Грузия, Дания, Джибути, Доминика, Египет, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Камерун, Канада, Кения, Китай, Колумбия, Косово, Кот-д'Ивуар, Кувейт, Латвия, Ливан, Мавритания, Марокко, Молдова, Монголия, Непал, Нигер, Нидерланды, Норвегия, ОАЭ, Оман, Панама, Перу, Польша, Португалия, Саудовская Аравия, Северная Македония, Словения, Судан, Тайвань, Тунис, Узбекистан, Украина, Филиппины, Финляндия, Франция, Чад, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Экватор, Экваториальная Гвинея, Южная Корея, а также оккупированной турецкими войсками северной части Кипра, пишет euromag.ru.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. По данным министерства здравоохранения, число зарегистрированных случаев заражения в стране составляет 670 человек. По меньшей мере девять человек в Турции умерли от заболевания, вызванного коронавирусом.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано свыше 250 случаев заражения.