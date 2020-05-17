Турция введет тестирование на коронавирус при въезде в страну

Воскресенье, 17 Май 2020 Мир Мир

Турция введет тестирование на коронавирус при въезде в страну

Турецкие власти вводят с начала июня тестирование на коронавирус в аэропортах и пограничных КПП для всех въезжающих в страну.

Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Нури Мехмет Эрсой.

"Минздрав откроет пункты для тестирования на коронавирус во всех аэропортах, начиная с Антальи, а также в Капыкуле и Ипсале (КПП на границе с Болгарией и Грецией) в начале июня, тестирование будет проводиться каждому въезжающему пассажиру. Результат будет получен в течение 5-6 часов", - сказал Эрсой в интервью газете Hurriyet.

Он добавил, что поскольку адрес проживания каждого въезжающего в Турцию пассажира будет известен, "действовать в случае необходимости можно очень быстро", пишет euromag.ru.

"Тесты будут проводиться до паспортного контроля. Это займет не более 2-3 минут и не приведет к задержкам", - добавил министр.

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