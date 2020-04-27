Турецкие отели откажутся от «шведского стола»

Понедельник, 27 Апрель 2020 Мир Мир

Турецкие отели откажутся от «шведского стола»

Турецкие отели откажутся от шведского стола после карантина.

Об этом сообщает euromag.ru со ссылкой на газету Ahaber.

«Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой анонсировал новые правила для отелеьров, которые начнут действовать после запуска внутреннего туризма в конце мая. Согласно нововведениям, системы питания "шведский стол" больше не будет. Предполагается, что ее заменит комплексное меню», — пишет турецкое издание.

Турция планирует открыть туристический сезон в конце мая, но для обслуживания туристов отелям надо будет получить сертификаты на отсутствие коронавируса.

Помимо отелей, сертификацию пройдут рестораны, транспортные средства, достопримечательности, аэропорты, магазины и музеи. Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой.

Сертификация будет добровольной, однако отказавшиеся ее проходить не смогут обслуживать иностранных гостей, отметил министр.

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