Турецкие отели откажутся от «шведского стола»

Об этом сообщает euromag.ru со ссылкой на газету Ahaber.

«Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой анонсировал новые правила для отелеьров, которые начнут действовать после запуска внутреннего туризма в конце мая. Согласно нововведениям, системы питания "шведский стол" больше не будет. Предполагается, что ее заменит комплексное меню», — пишет турецкое издание.

Турция планирует открыть туристический сезон в конце мая, но для обслуживания туристов отелям надо будет получить сертификаты на отсутствие коронавируса.

Помимо отелей, сертификацию пройдут рестораны, транспортные средства, достопримечательности, аэропорты, магазины и музеи. Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой.

Сертификация будет добровольной, однако отказавшиеся ее проходить не смогут обслуживать иностранных гостей, отметил министр.