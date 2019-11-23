Турист искупался в африканском озере и перестал чувствовать ноги

Об этом сообщает The Sun.

32-летний Джеймс Майкл (James Michael) в августе 2017 года отправился в путешествие по юго-востоку Африки с тремя друзьями. Пять дней они провели на озере Ньяса, купались и плавали на каноэ.

Вернувшись в Англию, турист обратил внимание на то, что его ноги начали терять чувствительность, однако сначала списал это на усталость от езды на велосипеде. Но после того, как ему стало трудно подниматься по лестнице, мужчина обратился к врачам. Спустя некоторое время у него проявилась сыпь на спине и руках.

Впоследствии медики выяснили, что Майкл заразился шистосомозом — тропической инфекцией, вызываемой червями-паразитами, которые обитают в пресной воде. Предположительно, они проникли в его организм через половые органы и начали откладывать яйца, что в результате дало осложнения на позвоночник и, как следствие, повлияло на чувствительность нижних конечностей.

Доктора назначили британцу курс медикаментов, он провел долгое время в инвалидной коляске, а позже передвигался на костылях. Как утверждают врачи, возбудитель инфекции был уничтожен, однако организм пациента остался сильно ослабленным. Согласно прогнозу, вероятность того, что Майкл полностью восстановится, составляет 30 процентов. Предполагается, что это произойдет не ранее чем через десять лет.