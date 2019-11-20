Турист прогулялся по кратеру вулкана и получил ожог 165-градусным паром

Об этом пишет The Sun.

22-летний Томас Грандон (Thomas Grundon) вместе со своей подругой отправились на экскурсию к одному из кратеров. Во время прогулки мужчина наступил ногой на застывшую поверхность и обжегся вырвавшимся из-под нее паром, температура которого составляла 165 градусов по Цельсию.

«Я кричал от боли. (...) Я плакал, моя подруга тоже плакала. Моя нога была обожжена от колена до пальцев», — рассказал Грандон и уточнил, что в тот момент был обут в шлепанцы. Он также подчеркнул, что не виноват в инциденте, так как эту «безопасную» локацию рекомендовали к посещению в туристической компании, а на самом месте происшествия отсутствовали какие-либо ограждения и указатели.

В результате путешественнику по возвращении в Великобританию потребовалось пять дней специального лечения. Отмечается, что в последний раз Нисирос проявлял активность в 1888 году — тогда на его центральном кратере произошел газовый выброс. Однако начиная с 1996 года вулкан заметно активизировался.