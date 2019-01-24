Турист спрыгнул в море с круизного лайнера и заставил себя искать

Четверг, 24 Январь 2019 Мир Мир

Турист спрыгнул в море с круизного лайнера и заставил себя искать

С туристического лайнера Golden Princess, принадлежащего компании Princess Cruises, во время перехода из Новой Зеландии в Мельбурн исчез пассажир.

Корабль был вынужден совершить остановку в открытом море для поиска одного из путешественников. 22-летний турист, предположительно, спрыгнул в воду вечером 21 января. Команда судна искала пропавшего во всех помещениях лайнера и вокруг него. Эксперты просматривали записи с камер видеонаблюдения, установленных на корабле.

Об исчезновении пассажира официально сообщили в координационный спасательный центр Австралийского агентства по безопасности на море.

Всего на борту круизного лайнера Golden Princess находится около 2,6 тысячи туристов и более тысячи членов экипажа.

В январе стало известно, что пассажиры круизного лайнера Norwegian Cruise Line пожилые супруги Бобби и Мэри Джексон, путешествовавшие из Сингапура в Таиланд, обнаружили в своей каюте занимавшихся сексом на их кровати двух членов экипажа. Джексоны заявили, что недовольны поездкой, за которую заплатили 4,8 тысячи фунтов стерлингов.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья