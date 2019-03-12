Турист свалился за борт в шторм и выжил благодаря джинсам

Вторник, 12 Март 2019 Мир Мир

Турист свалился за борт в шторм и выжил благодаря джинсам

Турист из Германии свалился за борт во время шторма и выжил благодаря «спасательному жилету», который он соорудил из джинсов.

Об этом сообщает The Sun.

30-летний немец Арне Мурке плавал на яхте с братом Хельге у побережья Новой Зеландии. Внезапно путешественники столкнулись с непогодой, и Мурке выбросило за борт из-за порывов ветра.

По словам немца, он запутался в веревках и пошел на дно, а когда ему удалось выплыть на поверхность, судно с братом было уже слишком далеко.

Тогда Мурке решил воспользоваться трюком, который используют американские военные. Он снял джинсы, завязал штанины в узел, наполнил их воздухом под водой и набросил на шею.

Так мужчине удалось смастерить «спасательный жилет», однако даже с ним в условиях шторма выживать было нелегко. Прибывшие на место инцидента спасатели вытащили его из воды и сказали, что Мурке невероятно повезло.

«Без джинсов меня бы здесь не было. Они действительно меня спасли», — объяснил мужчина.

В августе 2018 года пассажирка круизного лайнера компании Norwegian Cruise Line, следовавшего из Хорватии в Италию, свалилась за борт и спаслась благодаря песням и йоге. 46-летняя британка Кэй Лонгстафф проплавала в шортах и футболке в 20-градусной воде около десяти часов. Она находилась примерно в 100 километрах от берега.

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