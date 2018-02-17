Турист вернул украденные кирпичи

Туристическое управление Таиланда получило посылку с тремя кирпичами и записку на тайском языке с просьбой вернуть камни в любой храм города Аюттхая.

По словам представителя отдела по туризму города Аюттхая Панупонга Пэнгкула (Panupong Paengkul), отправитель жаловался, что не мог жить спокойно с момента, как украл кирпичи из храма. При этом, что именно с ним происходило, не сообщалось. Имя и национальность похитителя также не уточняются. Предположительно, записку перевели на тайский при помощи сервиса Google.

Кирпичи были возвращены в храм Ват Махатхат. По предположениям местных властей, они были украдены именно оттуда.

Как отмечает издание, администрация Аюттхая ранее уже получала по почте похищенные реликвии. Несколько лет назад неизвестный турист вернул кусок статуи, объяснив это тем, что стал чувствовать чье-то присутствие, находясь в одиночестве.