Турист заплатил 68 тысяч долларов за стакан пива

Об этом сообщает Guardian.

По словам Лейлора, ему пришлось дважды набирать пароль от своей кредитной карты на терминале, из-за чего с его счета списали 55 тысяч фунтов вместо 22,5 фунта (около 28 долларов). После этого турист попросил сотрудницу бара уточнить уплаченную им сумму. Девушка испугалась и не сразу показала австралийцу чек за пиво. Менеджер отеля пообещал исправить ошибку, и Лейлор покинул бар, будучи уверенным, что банк не спишет с его счета такую большую сумму. Однако он ошибался: сумма была списана, и на ее возврат потребуется до 10 рабочих дней.

Представитель отеля Malmaison связался с Питером Лейлором, извинился за ошибку и пообещал провести расследование произошедшего.