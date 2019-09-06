Турист заплатил 68 тысяч долларов за стакан пива

Пятница, 06 Сентябрь 2019 Мир Мир

Турист заплатил 68 тысяч долларов за стакан пива

Австралийский турист, журналист Питер Лейлор (Peter Lalor) заплатил 55 тысяч фунтов стерлингов за стакан пива в баре отеля Malmaison в Манчестере (Великобритания).

Об этом сообщает Guardian.

По словам Лейлора, ему пришлось дважды набирать пароль от своей кредитной карты на терминале, из-за чего с его счета списали 55 тысяч фунтов вместо 22,5 фунта (около 28 долларов). После этого турист попросил сотрудницу бара уточнить уплаченную им сумму. Девушка испугалась и не сразу показала австралийцу чек за пиво. Менеджер отеля пообещал исправить ошибку, и Лейлор покинул бар, будучи уверенным, что банк не спишет с его счета такую большую сумму. Однако он ошибался: сумма была списана, и на ее возврат потребуется до 10 рабочих дней.

Представитель отеля Malmaison связался с Питером Лейлором, извинился за ошибку и пообещал провести расследование произошедшего.

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